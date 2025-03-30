Нацмузей Татарстана передал посох Шигабутдина Марджани для прочтения гает-вагаза

Национальный музей Татарстана передал муфтию республики Камилю Самигуллину посох Шигабутдина Марджани для прочтения праздничного вагаза. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальный музей Татарстана передал муфтию республики Камилю Самигуллину посох Шигабутдина Марджани

Фото: ДУМ Республики Татарстан Национальный музей Татарстана передал муфтию республики Камилю Самигуллину посох Шигабутдина Марджани

Фото: ДУМ Республики Татарстан

В Казани в отреставрированной мечети «Марджани» прошли праздничные намазы по случаю начала месяца Шавваль. Посох использовался в этой мечети с 1850 по 1889 гг.

Сам посох выполнен из дерева и украшен резной тростью с круглой головкой и железным стержнем на конце. В 1945 г. его передала в музей внучка Шигабутдина Марджани.

Шигабутдин Марджани — известный ученый и историк, автор более 30 сочинений на арабском, татарском и персидском языках. Наиболее известным трудом Марджани считается «Мустафад аль-ахбар фи ахваль Казан ва Булгар», впервые опубликованное в 1885–1900 гг. Это сочинение представляет собой первый опыт написания национальной истории татарского народа.

Влас Северин