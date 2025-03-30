Медики Новороссийска извлекли кольцо из желудка 11-летнего мальчика

В городской больнице №1 Новороссийска врачи извлекли кольцо из желудка 11-летнего мальчика. Пациент с особенностями развития был экстренно госпитализирован в детское хирургическое отделение после того, как случайно проглотил ювелирное изделие, сообщили в telegram-канале медицинского учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска Фото: ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска

Поскольку кольцо из-за крупного размера не вышло из ребенка естественным путем, его длительное нахождение в желудке могло спровоцировать эрозии, язву или повреждение стенок органа. Медики не смогли достать изделие щипцами, поскольку кольцо было слишком широким и соскальзывало, поэтому они применили специальную «корзинку» для извлечения инородных тел — устройство, позволяющее аккуратно захватить объект. В итоге кольцо удалось зафиксировать и безопасно провести его через физиологические сужения желудочно-кишечного тракта.

Как пояснил заведующий отделением Давид Шагинян, это технически сложный случай, поскольку круглая форма и гладкая поверхность кольца усложняли захват. «Потребовалось ювелирное мастерство и терпение, чтобы не повредить ткани»,— прокомментировал врач, уточнив, что в настоящее время ребенок чувствует себя хорошо, и угрозы для его здоровья нет. «Мальчик находится под наблюдением, но уже скоро сможет вернуться к привычной жизни»,— рассказали в больнице.

Медики предупреждают родителей, что дети, особенно с особенностями развития, часто проглатывают мелкие предметы. Поэтому, если кому-то придется столкнуться с похожей ситуацией, не стоит пытаться решить проблему самостоятельно. Нужно обратиться к врачам.

Василий Хитрых