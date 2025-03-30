Планировавший убийство пятерых человек омич отправлен в СИЗО

Куйбышевский райсуд Омска заключил под стражу жителя областного центра, планировавшего совершить убийство пятерых человек, сообщил Telegram-канал прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленник на почве неприязненных отношений с бывшими одноклассниками, учителем и коллегами по работе решил совершить их убийство путем отравления и подрыва. «Для получения специальных познаний он ознакомился с соответствующей литературой, самостоятельно изготовил ядовитое и взрывчатое вещество»,— отметили в прокуратуре.

ФСБ России по Омской области задержала 30-летнего злоумышленника до того, как он успел реализовать преступный план. Возбуждено дело об убийстве (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход его расследования прокуратура взяла на контроль. В СИЗО житель Омска останется до 27 мая 2025 года.

Михаил Кичанов