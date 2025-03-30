Постпандемийное настоящее

В марте 2020 года в Свердловской области был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Началась пандемия, которая продлилась более трех лет и унесла тысячи жизней. После ее окончания тема COVID-19 практически исчезла из информационной повестки. Врач-эпидемиолог «УГМК-Здоровье», кандидат медицинских наук Татьяна Платонова рассказала «Ъ-Урал», остается ли вирус опасным и как он него можно защититься.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Татьяной Платоновой Фото: Предоставлено Татьяной Платоновой

Последствия пандемии коронавируса в 2020 году коснулись разных сфер жизни. Она стала серьезным вызовом всему мировому сообществу, принеся значительные социально-экономические потери. Но при этом пандемия в определенной степени стала толчком для развития отдельных направлений. Например, ряда технологий для дистанционного взаимодействия, профилактики нового заболевания и его лечения.

Сейчас отношение к вирусу SARS-CoV-2 и заболеванию, которое он вызывает, существенно изменилось. Дело в том, что в начале пандемии мы столкнулись с новым инфекционным агентом, с новым особо опасным заболеванием, которое приводило к тяжелым осложнениям и в ряде случаев — к летальному исходу. Мы были совершенно не готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим.

Затем постепенно произошел процесс «проэпидемичивания» нашей популяции.

Кто-то заболел, кто-то вакцинировался и в результате получил иммунитет. У кого-то в анамнезе был как факт заболевания, так и вакцинации, то есть у них сформировался «гибридный» иммунитет.

Параллельно с этим во время циркуляции вируса происходили его изменения: сначала в России циркулировали преимущественно геноварианты В.1, В.1.1. Потом варианты Alpha, Beta, далее появился геновариант Delta (который считался самым опасным, наиболее вирулентным). В 2022 году мы столкнулись с вариантом Omicron, для которого были характерны определенные изменения (мы встречались с различными его генетическими линиями, ВА.1., ВА.2, ВА.5, «Арктур», «Кракен», «Пирола» и т. д.).

На фоне таких изменений двух популяций (человека и возбудителя инфекции), их взаимодействия, произошли изменения в клинических проявлениях заболевания: снизилась частота болезни в форме пневмонии и увеличилась доля острых респираторных инфекций и бессимптомных форм COVID-19.

Сейчас коронавирусная инфекция, вполне вероятно, будет расцениваться как сезонная респираторная инфекция.

Сейчас среди населения циркулируют различные линии геноварианта Omicron. Но оценить заболеваемость коронавирусом сложнее, поскольку при появлении симптомов ОРВИ мы не так часто делаем ПЦР-тесты.

За это время серьезно снизился процент тяжелых последствий заболевания. По данных исследований, которые мы с коллегами проводили, в начальный период пандемии (2020 год) удельный вес пневмоний составлял 30–35%. В 2021 году на фоне массовой вакцинации и при этом циркуляции наиболее опасного варианта Delta частота пневмоний снизилась до 20%. В 2022 году этот показатель составил 2–5% (с учетом вакцинации, выработки иммунитета и изменений в геноме вируса), а в 2023 году частота пневмоний составляла 1–3%. В 2024 году ситуация сохранилась примерно на том же уровне.

Биологические риски в современном мире сохраняются. Нельзя исключать, что может произойти новая нештатная эпидемическая ситуация, новая пандемия.

Разные микроорганизмы обладают разным эпидемическим потенциалом, который может увеличиваться в некоторых ситуациях, при отдельных обстоятельствах и изменениях в популяции возбудителя и популяции человека. Поэтому, изучив и проанализировав опыт, который мы получили во время пандемии, нужно быть готовыми к эффективной деятельности в разных нестандартных ситуациях, с учетом сохранения биологических рисков.

Наиболее эффективное профилактическое мероприятие — вакцинация (если для этой инфекции разработана вакцина). Если вакцины нет, то используем только меры неспецифической профилактики, а именно здоровый образ жизни, правильное питание, двигательная активность, баланс труда и отдыха, профилактический прием отдельных препаратов и комплексов по результатам консультации с врачом, использование средств индивидуальной защиты, гигиеническая обработка рук.

Я имею высокую приверженность прививкам. Считаю, что вакцинация — самое эффективное профилактическое мероприятие для сохранения здоровья населения.

В начальный период пандемии вакцинопрофилактика показала высокую эффективность по разным параметрам. В дальнейшем на фоне изменений возбудителя — вируса SARS-CoV-2 — изменились некоторые параметры в оценке эффективности вакцинации, но при этом клиническая эффективность имела место во все периоды пандемии. Это выражалось в защите от развития тяжелых форм заболевания тех, кто был ранее привит, но заболел. Преимущественно у них заболевание было в легкой или даже бессимптомной форме.

Подготовила Анна Капустина