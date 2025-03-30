Жителю Армавира грозит до четырех лет колонии за «шпионское» оборудование

Уголовное дело за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) возбуждено органами полиции в отношении жителя Армавира. Подозреваемому грозит штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, 27 марта 49-летний житель Армавира приобрел за 200 тыс. руб. «шпионское» оборудование, спрятал его под одежду и пошел на сдачу теоретического экзамена в МРЭО ГИБДД. Там он вызвал подозрение у руководителя экзаменационного отдела и был задержан.

Василий Хитрых