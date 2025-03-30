Три автомобиля повреждены при пожаре в офисной будке автосалона Ижевска

Три автомобиля повреждены в результате пожара в офисной будке на территории автосалона Ижевска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло утром 30 марта.

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От высокой температуры повреждения на парковке получили стоящие рядом с загоревшимся помещением автомобили Hyundai, Lada и SsangYong. Сотрудники не пострадали.

Предварительно, площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание ликвидировали 34 специалиста МЧС и 8 единиц техника. Устанавливается причина возникновения огня.