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Три автомобиля повреждены при пожаре в офисной будке автосалона Ижевска

Три автомобиля повреждены в результате пожара в офисной будке на территории автосалона Ижевска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло утром 30 марта.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

От высокой температуры повреждения на парковке получили стоящие рядом с загоревшимся помещением автомобили Hyundai, Lada и SsangYong. Сотрудники не пострадали.

Предварительно, площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание ликвидировали 34 специалиста МЧС и 8 единиц техника. Устанавливается причина возникновения огня.