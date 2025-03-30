В текущем году в Республике Татарстан планируют исправить 10 тыс. реестровых ошибок в рамках госпрограммы. Об этом «Татар-информу» сообщили в Росреестре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане планируют исправить 10 тысяч реестровых ошибок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане планируют исправить 10 тысяч реестровых ошибок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего с 2022 года в Татарстане устранили более 64 тыс. таких ошибок, из которых около 50 тыс. касаются земельных участков и порядка 15 тыс. — объектов капитального строительства.

Реестровая ошибка может быть исправлена по заявлению правообладателя. Для этого нужно направить в Росреестр Татарстана обращение с указанием кадастрового номера объекта недвижимости. Эта услуга бесплатна. С 2024 года срок устранения таких ошибок сокращен до одного месяца вместо трех.

Влас Северин