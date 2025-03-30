Полицейские усилили охрану мечетей на время празднования Ураза-байрам

В Челябинской области сотрудники полиции приступили к охране порядка в местах проведения религиозных мероприятий по случаю Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Для усиления контроля к сотрудникам органов внутренних дел присоединились представители Росгвардии и добровольные народные дружины. Вход на религиозные объекты осуществляется через пропускные пункты с металлодетекторами, а полицейские дополнительно оснащены переносными устройствами для обнаружения металла.

Для предотвращения заторов на дорогах сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта и организуют объезд. Все меры направлены на обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка в регионе.