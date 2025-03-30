В Кировском и Приволжском районах Казани временно отключат воду из-за работ на водопроводе. Информация о работах опубликована на сайте МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух районах Казани временно отключат воду

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ В двух районах Казани временно отключат воду

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

С 1 апреля в 9:00 до 2 апреля 13:00 в Кировском районе Казани будет временное отключение водоснабжения для подключения нового участка водопровода на улице Затонская.

Без воды останутся жители поселков Калинина, Красная Горка, Новое Аракчино, Новое Юдино, Старое Аракчино и Юдино.

С 3 апреля с 09:00 до 4 апреля 09:00 в Приволжском районе также прекратят подачу воды для подключения двух водопроводов станции технического обслуживания по улице Газовая к централизованным сетям. Отключение воды скажется на 6 многоквартирных домах, 4 административных зданиях, 2 гостиницах и 43 частных домах.

Отключение коснется домов на улицах Косогорная, Подгорная, Хайруллина, Агрономическая, Аметьевская, Подаметьевская, Спартаковская и Тихогорская.

Также ожидается снижение давления воды на улице Павлюхина и проспекте Универсиады. В этих районах вода может поступать только до второго этажа с возможными кратковременными отключениями водоснабжения.

Влас Северин