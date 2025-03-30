В Татарстане в период с 17 по 24 марта подорожал бензин АИ-95 и подешевело дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане подорожал бензин АИ-95 и подешевело дизельное топливо

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане подорожал бензин АИ-95 и подешевело дизельное топливо

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цена литра АИ-95 выросла с 56,92 до 56,96 руб. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-98 осталась без изменений — по 52,95 руб. и 80,78 руб. за литр соответственно.

Стоимость дизельного топлива за тот же период снизилась на 26 коп. до 64,94 руб. за литр.

Влас Северин