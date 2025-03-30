Уральский полпред Артем Жога поздравил мусульман УрФО с праздником Ураза-байрам

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил мусульман УрФО с праздником Ураза-байрам. В своем обращении он отметил значительный вклад мусульманской общины в жизнь регионов и выразил благодарность за их труд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В поздравлении подчеркивается, что мусульмане округа чтят традиции ислама, берегут семейные ценности и всегда готовы помочь нуждающимся. Артем Жога отметил, что многие из них участвуют в защите интересов страны на передовой, собирают гуманитарную помощь и поддерживают жителей новых территорий.

Полномочный представитель Президента также подчеркнул вклад мусульманской общины в экономическую стабильность регионов.

Ураза-байрам — один из главных праздников исламского календаря, который знаменует окончание строгого поста и снятие всех его ограничений. Он символизирует завершение священного месяца Рамадан.