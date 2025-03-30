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Доходы бюджетов Татарстана за два месяца 2025 года достигли 27 млрд рублей

Доходы местных бюджетов Татарстана за первые два месяца 2025 года составили более 27 млрд руб., что составило 16,7% от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Доходы бюджетов Татарстана за два месяца 2025 года достигли 27 млрд рублей

Доходы бюджетов Татарстана за два месяца 2025 года достигли 27 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходы бюджетов Татарстана за два месяца 2025 года достигли 27 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На совещании с представителями финансовых органов муниципалитетов министр финансов республики Марат Файзрахманов отметил положительную динамику доходов. Доходы за январь — февраль 2025 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства, полученные в первые два месяца текущего года, вместе с остатками на начало года позволили своевременно выполнить все финансовые обязательства. В полном объеме профинансированы социально значимые статьи расходов и первоочередные бюджетные обязательства.

Марат Файзрахманов подчеркнул, что в течение года возможны колебания в поступлении доходов. Для сбалансированности бюджетов необходимо эффективно мобилизовать налоговые поступления и рационально расходовать бюджетные средства.

Влас Северин

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