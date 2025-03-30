Владимир Владимиров поздравил мусульман Ставрополья с завершением Рамадана

Поздравляю мусульман Ставрополья с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам, написал сегодня, 30 марта, в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что этот праздник наполнен благодарностью и прощением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С давних времен он символизирует чистоту помыслов и поступков, стремление заботиться о тех, кто находится рядом», – напомнил губернатор Ставропольского края.

По его словам, добрая традиция имеет особое значение в таком многонациональном и многоконфессиональном регионе. «Она напоминает нам о важности взаимного уважения друг к другу и к культуре народов, которые на протяжении веков живут бок о бок. Пусть и впредь Ставрополье остается территорией добрососедства, созидания и развития – во имя мира и согласия для наших детей», – подытожил Владимир Владимиров.

Ефим Мартов