Убийственное приключение итальянца в России

«Ъ-Новороссийск» продолжает цикл материалов о расследованиях громких преступлений прошлых лет. Убийство новороссийского подростка Саши Розенбаха в ночь с 10 на 11 сентября 2001 года вызвало международный резонанс, поскольку особо тяжкое преступление в российском городе совершил итальянский военный моряк. Тогда говорили, что такое происшествие было первым в истории итальянского флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Трагедия случилась в дни дружеского визита в город-герой крейсера ВМС Италии «Витторио Венето». Поздним вечером на площади морвокзала, у которого ошвартовался крейсер, произошел конфликт между группой местных подростков и курсантами военно-морского училища города Таранто, которые проходили на крейсере плавпрактику. Во время драки один из итальянцев достал нож и ударом в спину убил Сашу, который не смог убежать от разъяренных гостей, потому что споткнулся и упал. Сразу же после этого иностранцы скрылись на борту своего корабля. А его капитан, воспользовавшись принципом экстерриториальности, подозреваемого в убийстве российским правоохранителям не выдал, и корабль спешно покинул Цемесскую бухту.

Дело обещало получить большую международную огласку, однако эту трагедию тогда затмил крупнейший в истории человечества теракт — 11 сентября 2001 года радикальные исламисты атаковали на самолетах небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Прокуратура Новороссийска, сразу же начавшая расследование, инициаторами конфликта в порту назвала тинейджеров. Городские власти проинформировали о ЧП прокуратуру Италии, которая тоже возбудила уголовное дело. Однако заместитель прокурора города Таранто Маурицио Карбоне и карабинер-маршалл Джованни Бардаро приехали в Новороссийск для проведения следственных действий и опроса свидетелей лишь в 2003 году. Они рассказали, что расследованию помог капитан крейсера, который сразу после возвращения в Таранто предоставил прокуратуре все материалы о ЧП, а подозреваемый — кок Джузеппе Пиллеро – дал признательные показания.

Приговор итальянскому моряку вынесли лишь летом 2007 года. Время между убийством и наказанием за него проходило в борьбе за торжество справедливости, в которой участвовали как адвокаты, так и журналисты. Много усилий для завершения дела в пользу соотечественников приложили заслуженные журналисты Кубани: Валерий Волков и Александр Осташевский, профессор кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций факультета журналистики Кубанского госуниверситета, член секретариата Краснодарского краевого отделения Союза журналистов России. Они создали инициативную группу, которая не дала затухнуть этому делу, организовала бумагооборот, и даже сняла про погибшего Сашу документальный фильм «Его звали “Роза”» (так в мальчишеской компании для позывного сократили фамилию Розенбаха). Фильм показали по городским и краевым телеканалам. К делу подключился главный редактор журнала «Человек и закон» Антон Самойленков. А работа журналистов Волкова и Осташевского за справедливость и защиту прав простой российской семьи в 2005 году получила премию имени академика Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

После того, как проблема получила федеральную огласку, а в обществе начал повышаться градус внимания к теме, на защиту интересов российской семьи встали и депутаты Госдумы, среди которых был Сергей Шишкарев — его депутатские запросы, материальная помощь на поездки для матери на суд сыграли свою роль.

«Удалось организовать поиски итальянского адвоката, так как по законам Италии только адвокат — гражданин этой страны может представлять в суде интересы потерпевшей стороны. После этого более активно начали действовать и российский МИД, и отечественная правоохранительная система. Помощь оказала и общественная организация “SOS Россия”, специализирующаяся на помощи россиянам за рубежом,— вспоминал Валерий Волков. — Приятно удивил прокурор Маурицио Карбоне. Он был настроен к нам совсем не агрессивно, общался совершенно свободно и пообещал, что доведет процесс до конца. Сказал, что неважно, гражданином какой страны является убийца. Если он преступник, то должен быть наказан».

Прозвучавший 6 июня 2007 года в суде города Таранто вердикт был суровым — кока приговорили к 14 годам заключения, такие сроки за убийство и в России давали нечасто. Также суд обязал минобороны Италии выплатить пострадавшей семье из Новороссийска компенсацию морального вреда — €139 тыс.

Матвей Прокопенко