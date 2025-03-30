Сотрудница службы безопасности пермского аэропорта украла у пассажира пауэрбанк

Сотрудница службы безопасности аэропорта Перми украла у пассажира пауэрбанк, сообщает telegram-канал «Авиаторщина». Внешний аккумулятор был найден 66-летней Людмилой Ц. в вещах одного из пассажиров.

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Пропажу пауэрбанка обнаружили, а произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудница аэропорта созналась в совершении кражи. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Отметим, что в ГУ МВД по Пермскому краю о совершении такого преступления не сообщали. В пресс-службе аэропорта информацию о произошедшем не прокомментировали.

В 2023 году в пермском аэропорту произошел похожий случай. Сотрудницу клининговой компании пермского аэропорта поймали на краже беспроводных наушников у пассажира рейса. Потерпевшим тогда стал житель Санкт-Петербурга, потерявший наушники при проходе через досмотровую рамку. Уборщица заметила это и присвоила гаджет.