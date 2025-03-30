Красноярская полиция возбудила дело о поджоге семи автомобилей на парковке

Полиция Красноярска возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ по факту поджога автомобилей в Железнодорожном районе. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным правоохранителей, инцидент произошел минувшей ночью на подземной парковке жилого дома на улице Бограда. В результате возгорания были повреждены семь автомобилей. Ущерб оценивается в размере не менее 10 млн руб.

«Предварительно установлено, что поджог мог совершить молодой человек 2006 года рождения. В результате пожара пострадал предполагаемый виновник, сейчас он находится в больнице»,— рассказали в красноярском МВД.

Михаил Кичанов