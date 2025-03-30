Открытие музея на Красной площади перенесли на неопределенный срок

Деректор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина сообщила, что открытие нового музейного здания на Красной площади переносится на неопределенный срок из-за проблем с поставкой выставочных витрин. Она уточнила, что в России необходимые витрины не производят.

«Завершение работ зависит от того, на чем все и остановилось. Это витрины, которые не делаются в России и которые частично мы уже получили из Европы. К сожалению, дальше продолжать взаимодействие с нашими европейскими поставщиками мы не можем»,— сказала Елена Гагарина ТАСС.

По словам директора ММК, работы в новом музее почти завершены, все помещения готовы полностью. Для обустройства нового пространства необходимо еще 467 витрин. «В России музейные витрины никто не делает. Я мечтаю, чтобы кто-то научился, чтобы кто-то построил предприятие по производству музейных витрин. Потому что все музеи нуждаются в витринах»,— добавила она.

Новый музейный комплекс должен открыться в здании Средних торговых рядов по адресу Красная площадь, дом 5. Строение передано ММК указом президента Владимира Путина от 2015 года.