«Сибирь» вновь оказалась бессильна перед «Салаватом Юлаевым» в серии плей-офф

ХК «Сибирь» 29 марта с разгромным счетом проиграла в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итог противостояния — 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первые две шайбы в игре забросили новосибирцы, отличились Тревор Мерфи и Владислав Кара. «Хорошее начало было. Наконец-то забили два гола: большинство и формате «пять на пять». Как и в первой игре, сработало сильнейшее большинство соперника. А почему оно сработало? Почему опять столько удалений? Будем разбираться. Наверное, у ребят в зелёных майках больше опыта»,— прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Напомним, стартовый матч серии плей-офф КХЛ завершился с результатом 7:0 в пользу уфимцев. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0. Третий матч между клубами пройдет в Новосибирске 31 марта.

Михаил Кичанов