FT: США призвали европейские компании соблюдать указ о борьбе с многообразием

Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо некоторым крупным европейским компаниям, предупредив их о необходимости соблюдать указ, который запрещает программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В письме сказано, что указ Дональд Трампа распространяется на компании за пределами США, если они являются поставщиками или провайдерами услуг для американского правительства. Вашингтон также направил европейским компаниям опросник, в котором они должны были подтвердить свое соответствие нынешней политике Белого дома.

Министерство внешней торговли Франции в ответ заявило, что вмешательство США в политику инклюзивности местных компаний неприемлемо. Какие именно компании получили письмо, узнать не удалось, уточняет FT. Собеседники газеты добавили, что требования Вашингтона могут оказаться невыполнимыми.

Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы по обеспечению инклюзивности в разных сферах общественной жизни в первый день после инаугурации. FT пишет, что Вашингтон потребовали европейские компании исполнять указ на фоне эскалации отношений США и ЕС, а также разворачивающейся торговой войны.