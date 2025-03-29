В Таганроге стартовал турнир по бильярду на Кубок главы города

Сегодня, 29 марта, стартовал турнир на Кубок главы города Таганрога по бильярду. Об этом в своем Telegram-канале сообщила градоначальник Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В этом году за победу будут бороться более 20 участников из Таганрога, Ростова-на-Дону, Донецка, Санкт-Петербурга, Евпатории, Бердянска и других городов.

«Бильярд давно завоевал признание во всем мире, как один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, – заметила глава Таганрога. – В России увлечение бильярдом стремительно растет, особенно среди молодежи. И Таганрог — не исключение. Наши спортсмены активно участвуют в любительских турнирах, в том числе за пределами родного города, популяризируя этот вид спорта».

Ефим Мартов