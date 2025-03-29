Главный тренер «Локомотива» высказался о второй игре с «Торпедо»

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин назвал вторую игру серии 1/8 финала Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» «тяжелой». Оценку матчу он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, ярославцы обыграли нижегородцев со счетом 2:0 и повели в серии с таким же счетом. «Железнодорожники» забили в первом периоде и за несколько секунд до конца матча. Игроки «Локомотива» заработали четыре удаления, причем три из них в третьем периоде, хоккеисты «Торпедо» — пять удалений.

«Легкое большинство, которое приходило одно за другим, немножко в заблуждение нас ввело. Но это игра, это человеческий фактор, от этого никуда не деться. Ключевой момент? Здесь это большинство-меньшинство, наверное. Парни молодчики, в меньшинство здорово отработали. Увидим 13-го нападающего? У нас нет задачи всех заиграть, у нас задача выиграть»,— прокомментировал Игорь Никитин.

Следующий матч между командами состоится 31 марта в Нижнем Новгороде.

Алла Чижова