С начала года на вокзалах СКЖД помощь получили более 8,5 тыс. пассажиров с ОВЗ

В январе-феврале на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги услугами сопровождения воспользовались более 8,5 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба компании. Здесь уточнили, что это на 25% выше показателя первых двух месяцев 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наибольшее количество заявок поступило на железнодорожные вокзалы Краснодар-1 (1,17 тыс.), Ростов-Главный (1,15 тыс.), Сочи (777), Адлер (609), Новороссийск (435), Минеральные Воды (379), Ессентуки (352), Анапа (326), Пятигорск (313), Новочеркасск (298), Кисловодск (239), Невинномысск (239), Лазаревская (204) и Махачкала (202).

В СКЖД отметили, что каждому пассажиру с ОВЗ предоставляется ряд спецуслуг: парковочное место, встреча на вокзале, сопровождение, оказание помощи при посадке/высадке в поезда дальнего следования, предоставление технических средств (кресла-коляски, носилки, каталки) для перемещения по территории станции, перемещение ручной клади и багажа, оформление билетов.

«Подать заявку на оказание помощи пассажирам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также зарезервировать специализированные места в поездах дальнего следования можно в круглосуточном режиме», – заверили в компании.

Владимир Андреев