61-летний житель Чебоксар погиб при пожаре в многоэтажке

В доме по улице 50 лет Октября в Чебоксарах произошел пожар, в результате которого погиб 61-летний мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В доме по улице 50 лет Октября в Чебоксарах произошел пожар, в результате которого погиб 61-летний мужчина

Фото: МЧС Чувашской Республики В доме по улице 50 лет Октября в Чебоксарах произошел пожар, в результате которого погиб 61-летний мужчина

Фото: МЧС Чувашской Республики

Пожар произошел в ночь на 28 марта в двухкомнатной квартире на пятом этаже. На место происшествия оперативно прибыли 16 спасателей и 7 единиц техники МЧС России. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара повреждена отделка жилья на площади 15 кв. метров.

61-летний хозяин квартиры, находившийся в помещении один, получил отравление продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Всего по данным МЧС Чувашии за прошедшие сутки в республике зарегистрировано три пожара. В остальных случаях обошлось без жертв.

Влас Северин