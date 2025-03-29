Следствие выясняет обстоятельства смертельного пожара в Пензе

Следственный отдел по Железнодорожному району Пензы приступил к проверке после гибели мужчины на пожаре в доме во 2-м переулке Верещагина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, пожар в доме произошел в утренние часы сегодня, в субботу. Специалисты потушили огонь и нашли мертвого 48-летнего мужчину, на теле которого выявили следы термического воздействия. Предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным сведениям, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем при курении. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов