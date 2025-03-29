Против водителя легковушки возбудили дело за гибель подростка под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Городищенском районе, в котором погиб 16-летний подросток (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), в отношении 25-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, дорожная авария произошла около 21:00 накануне, в пятницу, близ дома № 6 по ул. Центральной х. Варламов Городищенского района. Там нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-21070» сбил мальчиков в возрасте 16 и 14 лет, которые следовали вдоль дороги. 16-летний подросток скончался на месте происшествия, другого доставили в лечебное учреждение. Водитель скрылся.

На место происшествия выезжала прокурор Городищенского района Татьяна Ивлиева. Мужчину, находившегося за рулем указанной машины, задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов