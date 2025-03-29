Объем платежей за услуги ЖКХ в СКФО не превышает 43%

В некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа низкий уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги— не более 43%. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании по улучшению инвестиционного климата в субъектах СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул необходимость повышения показателей собираемости платежей за энергоснабжение, газ и ЖКХ до среднероссийского уровня. Он поручил внедрять лучшие практики из передовых регионов страны, где этот показатель превышает 98%. Господин Новак также призвал власти регионально активнее работать с бизнесом, информируя предпринимателей о доступных мерах поддержки.

«Собираемость платежей за услуги ЖКХ в СКФО остается низкой: в ряде регионов она не превышает 43%»,— сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он также обратил внимание властей регионов на проблемы аварийности теплосетей, необходимость обновления инфраструктуры водоотведения и соблюдения сроков и качества строительства инфраструктурных объектов в ЖКХ.

Николай Аксенов