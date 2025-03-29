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Самозапрет на кредиты оформили больше 100 тыс. жителей Тюменской области

Более 100 тыс. жителей Тюменской области установили на портале «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов, сообщили в информационном центре правительства региона. Данная услуга действует в РФ с 1 марта этого года для защиты от мошенничества.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Заявление на портале рассматривается в течение двух дней. Жители Тюменской области также могут снять запрет в любое время, что уже сделали более 300 человек.

По словам директора департамента информатизации региона Станислава Логинова, новый способ нашли и мошенники. «Они начали отправлять на почту уведомления о том, что услуга была некорректно оформлена. Некоторые пользователи уже попались на эти уловки и передали свои персональные данные, потеряв доступ к порталу. Рекомендую никогда никому не передавать эти данные – СМС нужна только вам при личном запросе на портале "Госуслуги"»,– прокомментировал он.

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