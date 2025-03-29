Власти КЧР установили максимальную ставку налога для букмекерских контор
Парламент Карачаево-Черкессии утвердил изменения в региональный закон, увеличив налоговые ставки для букмекерских контор. Согласно новым правилам, налог за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы возрастет до 10 млн руб., сообщает пресс-служба регионального парламента.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Эта сумма является максимальной для данного вида налогообложения в регионе.
Налогообложение за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерских контор в Карачаево-Черкессии было введено в 2018 году, когда ставка составляла 3 млн руб. С тех пор она не изменялась до текущего повышения.