Власти КЧР установили максимальную ставку налога для букмекерских контор

Парламент Карачаево-Черкессии утвердил изменения в региональный закон, увеличив налоговые ставки для букмекерских контор. Согласно новым правилам, налог за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы возрастет до 10 млн руб., сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эта сумма является максимальной для данного вида налогообложения в регионе.

Налогообложение за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерских контор в Карачаево-Черкессии было введено в 2018 году, когда ставка составляла 3 млн руб. С тех пор она не изменялась до текущего повышения.

Николай Аксенов