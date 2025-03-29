Выпуск кондитерской продукции на Ставрополье увеличился на 40%

В Ставропольском крае за 2024 год произвели 25 тыс. тонн кондитерских изделий, что в сравнении с прошлым больше на 40%. Рост производства связан с развитием пищевой промышленности и повышением доверия к местным брендам, сообщил глава регионального Министерства экономического развития Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Значительная часть сладостей экспортируется в другие регионы России. Основными импортерами являются Китай, Азербайджан и Казахстан.

Антон Доронин подчеркнул, что рост производства также связан с развитием малых предприятий, предлагающих крафтовые изделия по уникальным рецептам из натуральных ингредиентов. Это позволяет местным производителям конкурировать с крупными компаниями.

Власти Ставропольского края планируют активно внедрять цифровые технологии в сельское хозяйство для повышения эффективности производства. Ранее сообщалось, что в январе 2025 года фармацевтическая промышленность региона увеличила производство на 55%.

Николай Аксенов