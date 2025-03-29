За год объем инвестиций в основной капитал КБР достиг 80 млрд рублей

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал Кабардино-Балкарии достиг около 80 млрд руб., что на 10,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Керимов, Коммерсантъ Фото: Юрий Керимов, Коммерсантъ

Казбек Коков подчеркнул, что регион продолжит работу над устранением инфраструктурных барьеров для развития ключевых инвестиционных направлений. Он также отметил значительный потенциал региона в сфере инвестиций, который во многом обусловлен растущим интересом молодежи к предпринимательству.

«Наиболее крупные инвестиционные проекты при содействии со стороны республики по дорожной и коммунальной инфраструктуре реализуются в жилищном строительстве, АПК, туристической отрасли, промышленности, энергетике»,— отметил глава региона.

Николай Аксенов