На Ставрополье за 10 лет количество персонала в туротрасли увеличится на 30%

На Ставрополье в санаторно-курортной отрасли к 2034 году потребность в квалифицированных кадрах вырастет до 29 тыс. сотрудников. Об этом сообщил «Бизнес Журналу Юг» министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

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На данный момент в 127 санаториях и курортах края, где есть свыше 35 тыс. койко-мест, работают более 22 тыс. человек. Для удовлетворения прогнозируемой потребности в кадрах разработан план мероприятий проекта «Туркласс».

Основную роль в реализации проекта будут играть министерство образования Краснодарского края, министерство туризма и Северо-Кавказский федеральный университет.

«Для стимулирования интереса учащихся 7–8-х классов к профессиям в сфере туризма, сервиса и гостеприимства, ориентированного на усиление эмоциональной связи с родным краем и страной через вовлечение в учебную и практическую деятельность»,— рассказал министр.