Частичное подтопление привело к запрету движения по мосту в Вавожском районе

Частичное подтопление стало причиной ограничения движения по низководному мосту через реку Вала по дороге Новое Водзимонье—Гуляево в Вавожском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Движение по мосту перекрыли 29 марта. В ведомстве уточняют, что ситуация ежегодная и находится под контролем. Угрозы подтопления поселения нет.

Объезд к деревне Гуляево организовали через населенные пункты Вавож, Нюрдор-Котья, Лыстем, Какмож, Нижний Юсь и Гуляевскую железнодорожную площадку. Протяженность обходного пути составляет 37 км. В Гуляево насчитывается до 100 жителей.