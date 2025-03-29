Экс-начальник отделения Росморрегистра на Камчатке осужден за взятки на семь лет

Суд на Камчатке признал виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего начальника Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. 46-летний чиновник осужден на семь лет колонии строгого режима, ему назначен штраф 4 млн руб., а также запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности на госслужбе.

В суде установлено, что фигурант привлек своих подчиненных к преступной деятельности и предложил им получать вознаграждения от судовладельцев за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование рыболовных судов и выдачу разрешительной документации на их эксплуатацию. В июне—декабре 2023 года группа получила свыше 2,5 млн руб. в качестве взяток за совершение действий в интересах семи юридических лиц.

Задержали их в конце декабря 2023 года. В рамках расследования дела произведены масштабные проверки документов о прохождении регистра у камчатских судовладельцев. В отношении четверых взяткодателей, двоих взяткополучателей и посредника ранее были вынесены обвинительные приговоры.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский