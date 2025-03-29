Двенадцатилетний ребенок пострадал в аварии в Марий Эл

Двенадцатилетний ребенок пострадал в результате аварии на автодороге «Йошкар-Ола — Зеленодольск» в Марий Эл. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двенадцатилетний ребенок пострадал в результате аварии на автодороге «Йошкар-Ола — Зеленодольск» в Марий Эл

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл Двенадцатилетний ребенок пострадал в результате аварии на автодороге «Йошкар-Ола — Зеленодольск» в Марий Эл

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

Авария произошла на 92-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» около 11 часов дня. Водитель Renault Sandero не справился с управлением и столкнулся с впереди едущим FAW.

В результате аварии пострадали два пассажира Renault, включая 12-летнего ребенка. Оба были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Волжская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование происшествия и будет следить за ходом проверки.

Влас Северин