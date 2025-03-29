Зарубежные СМИ: Как Мьянма борется с последствиями мощного землетрясения?
29 марта, суббота
Свыше 1 тыс. человек погибли в Мьянме в результате землетрясения. Военное руководство страны предупредило, что эта цифра будет расти. Число раненых превысило 2,3 тыс. CNN добавляет, что военная хунта контролирует лишь 20% Мьянмы. Многие районы также отрезаны от спасателей из-за разлома дорог. Разрушены древние буддистские монастыри и храмы. После землетрясения в регионе происходили афтершоки магнитудой в 6,4. Толчки будут продолжаться еще несколько дней, приводит мнение геологов The Guardian. В соседнем Таиланде вечером 28 марта сообщалось о десяти жертвах. Но как пишут СМИ, позже число сократилось до шести: несколько человек спасатели ошибочно приняли за погибших, позже их откачали в реанимации. Помощь, в том числе самолеты со спасателями, в регион направили Россия, Индия и Китай. Жители некоторых районов КНР накануне также ощущали подземные толчки. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Stringer / Reuters
В Бангкоке на месте строительства правительственного небоскреба 30-метровые руины, спасатели проверяют, есть ли под обломками еще кто-то из десятков рабочих, пишет British Broadcasting Corporation . В операции задействованы экскаваторы, собаки и мощные прожекторы. Дроны залетают в пустые здания: оценивают ущерб и ищут людей.
Власти теперь изучают, какие здания в городе остались безопасными, какие нет, добавляет Reuters. В момент землетрясения эвакуированы были и больницы: одна женщина родила прямо на улице, а хирург завершил операцию. Многие жители вечером 28 марта не могли добраться домой, большая часть транспорта, включая систему SkyTrain и метро, закрылась. На железнодорожных вокзалах образовались очереди. Арендовать машину или мотоцикл через приложения если и удавалось, то по цене вчетверо выше обычной. Продолжали ходить автобусы. Кроме того, оба местных аэропорта продолжали отправлять и принимать рейсы, следует из данных Flightradar24.
Местный Минфин призвал страховщиков быть готовыми возместить ущерб пострадавшим. В здания, незатронутые землетрясением, официально рекомендовано вернуться. Также открыты четыре главных парка, там можно взять бутылки воды и воспользоваться туалетами, передает CNBC. Банки и госучреждения работают штатно, но автопроизводитель Nissan, например, пока приостановил свое производство в Таиланде.
Труднее составить картину происходящего в Мьянме, пишет CNN. Военная хунта запретила независимые СМИ, а после землетрясения отключила телефонную связь. Из-за этого жителям было еще труднее найти близких. Подземные толчки совпали с пятничной молитвой, так что многие оказались под завалами обломков мечетей. В Мандалае, втором по величине городе страны, рухнул исторический королевский дворец и 90-летний металлический мост через реку Иравади. Волонтеры из организации «Врачи без границ» были вынуждены повернуть назад, когда обнаружили что трасса из Янгона в Нейпьидо и Мандалай разрушена. Жители на условиях анонимности рассказывают о нехватке спасателей. А последние признают, что откапывают людей голыми руками. В больницах капельницы свисают с самодельных стоек, а люди спят в палатках на улицах. В правозащитных организациях добавляют, что бедствие не могло произойти в худшее для страны время: Мьянма уже три года в состоянии гражданской войны, внутренне перемещенными считаются более 3.5 млн человек. В ООН отметили, что теперь гуманитарная обстановка для них усугубится. Военная хунта нетипично для себя попросила «любые» страны о помощи.
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Землетрясение в Юго-Восточной Азии
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