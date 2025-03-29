Зарубежные СМИ: Как Мьянма борется с последствиями мощного землетрясения?

Свыше 1 тыс. человек погибли в Мьянме в результате землетрясения. Военное руководство страны предупредило, что эта цифра будет расти. Число раненых превысило 2,3 тыс. CNN добавляет, что военная хунта контролирует лишь 20% Мьянмы. Многие районы также отрезаны от спасателей из-за разлома дорог. Разрушены древние буддистские монастыри и храмы. После землетрясения в регионе происходили афтершоки магнитудой в 6,4. Толчки будут продолжаться еще несколько дней, приводит мнение геологов The Guardian. В соседнем Таиланде вечером 28 марта сообщалось о десяти жертвах. Но как пишут СМИ, позже число сократилось до шести: несколько человек спасатели ошибочно приняли за погибших, позже их откачали в реанимации. Помощь, в том числе самолеты со спасателями, в регион направили Россия, Индия и Китай. Жители некоторых районов КНР накануне также ощущали подземные толчки. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В Бангкоке на месте строительства правительственного небоскреба 30-метровые руины, спасатели проверяют, есть ли под обломками еще кто-то из десятков рабочих, пишет British Broadcasting Corporation . В операции задействованы экскаваторы, собаки и мощные прожекторы. Дроны залетают в пустые здания: оценивают ущерб и ищут людей.

Власти теперь изучают, какие здания в городе остались безопасными, какие нет, добавляет Reuters. В момент землетрясения эвакуированы были и больницы: одна женщина родила прямо на улице, а хирург завершил операцию. Многие жители вечером 28 марта не могли добраться домой, большая часть транспорта, включая систему SkyTrain и метро, закрылась. На железнодорожных вокзалах образовались очереди. Арендовать машину или мотоцикл через приложения если и удавалось, то по цене вчетверо выше обычной. Продолжали ходить автобусы. Кроме того, оба местных аэропорта продолжали отправлять и принимать рейсы, следует из данных Flightradar24.

Местный Минфин призвал страховщиков быть готовыми возместить ущерб пострадавшим. В здания, незатронутые землетрясением, официально рекомендовано вернуться. Также открыты четыре главных парка, там можно взять бутылки воды и воспользоваться туалетами, передает CNBC. Банки и госучреждения работают штатно, но автопроизводитель Nissan, например, пока приостановил свое производство в Таиланде.

Труднее составить картину происходящего в Мьянме, пишет CNN. Военная хунта запретила независимые СМИ, а после землетрясения отключила телефонную связь. Из-за этого жителям было еще труднее найти близких. Подземные толчки совпали с пятничной молитвой, так что многие оказались под завалами обломков мечетей. В Мандалае, втором по величине городе страны, рухнул исторический королевский дворец и 90-летний металлический мост через реку Иравади. Волонтеры из организации «Врачи без границ» были вынуждены повернуть назад, когда обнаружили что трасса из Янгона в Нейпьидо и Мандалай разрушена. Жители на условиях анонимности рассказывают о нехватке спасателей. А последние признают, что откапывают людей голыми руками. В больницах капельницы свисают с самодельных стоек, а люди спят в палатках на улицах. В правозащитных организациях добавляют, что бедствие не могло произойти в худшее для страны время: Мьянма уже три года в состоянии гражданской войны, внутренне перемещенными считаются более 3.5 млн человек. В ООН отметили, что теперь гуманитарная обстановка для них усугубится. Военная хунта нетипично для себя попросила «любые» страны о помощи.

Фотогалерея Землетрясение в Юго-Восточной Азии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Место обрушения строившегося небоскреба в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Рабочие у упавшего здания в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Спасатели работают на месте рухнувшей высотки Фото: Wason Wanichakorn / AP Рабочий несет пострадавшего в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Поврежденное здание в Мандалае Фото: Stringer / Reuters Пострадавший в центре Бангкока Фото: Ann Wang / Reuters Поисково-спасательные работы в Сикайне (Мьянма) Фото: Myanmar Fire Services Department's Facebook Account / Anadolu / Getty Images / Myanmar Fire Services Departmen / Anadolu / Getty Images Раненый мужчина в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Буддийский монах у поврежденного здания в Нейпьидо Фото: Aung Shine Oo / AP Спасатели в столице Таиланда Фото: Sakchai Lalit / AP Поврежденные пагоды в столице Мьянмы Фото: Aung Shine Oo / AP Работники офисов в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Трещина на здании в Бангкоке Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Пострадавшие у обрушившегося здания Фото: Ann Wang / Reuters Разрушенное здание в Бангкоке Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Сотрудники экстренных служб столицы Таиланда Фото: Ann Wang / Reuters Жительница Бангкока наблюдает за работой спасателей Фото: Wason Wanichakorn / AP Пострадавшая женщина у рухнувшего здания Фото: Ann Wang / Reuters Спасатель у рухнувшего небоскреба Фото: Sakchai Lalit / AP Пробки на улицах Бангкока Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Автомобиль под обрушившимся зданием больницы в Нейпьидо Фото: Sebastien BERGER / AFP Поврежденная дорога в Нейпьидо Фото: Sai Aung MAIN / AFP Эвакуация в Бангкоке Фото: Chutima Lalit / AP Инфографика интенсивности землетрясений Фото: Murat Usubali / Anadolu / Getty Images Спасательные работы в Бангкоке Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Следующая фотография 1 / 25 Место обрушения строившегося небоскреба в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Рабочие у упавшего здания в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Спасатели работают на месте рухнувшей высотки Фото: Wason Wanichakorn / AP Рабочий несет пострадавшего в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Поврежденное здание в Мандалае Фото: Stringer / Reuters Пострадавший в центре Бангкока Фото: Ann Wang / Reuters Поисково-спасательные работы в Сикайне (Мьянма) Фото: Myanmar Fire Services Department's Facebook Account / Anadolu / Getty Images / Myanmar Fire Services Departmen / Anadolu / Getty Images Раненый мужчина в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Буддийский монах у поврежденного здания в Нейпьидо Фото: Aung Shine Oo / AP Спасатели в столице Таиланда Фото: Sakchai Lalit / AP Поврежденные пагоды в столице Мьянмы Фото: Aung Shine Oo / AP Работники офисов в Бангкоке Фото: Ann Wang / Reuters Трещина на здании в Бангкоке Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Пострадавшие у обрушившегося здания Фото: Ann Wang / Reuters Разрушенное здание в Бангкоке Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Сотрудники экстренных служб столицы Таиланда Фото: Ann Wang / Reuters Жительница Бангкока наблюдает за работой спасателей Фото: Wason Wanichakorn / AP Пострадавшая женщина у рухнувшего здания Фото: Ann Wang / Reuters Спасатель у рухнувшего небоскреба Фото: Sakchai Lalit / AP Пробки на улицах Бангкока Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Автомобиль под обрушившимся зданием больницы в Нейпьидо Фото: Sebastien BERGER / AFP Поврежденная дорога в Нейпьидо Фото: Sai Aung MAIN / AFP Эвакуация в Бангкоке Фото: Chutima Lalit / AP Инфографика интенсивности землетрясений Фото: Murat Usubali / Anadolu / Getty Images Спасательные работы в Бангкоке Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Смотреть

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