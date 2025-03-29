Обвиняемого в убийстве ребенка 30-летней давности взяли под стражу на Урале

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга избрал меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве ребенка 30-детней давности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 125.1 УК РСФСР (похищение несовершеннолетнего), п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах с целью облегчить совершение другого преступления).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По версии следствия, в апреле 1995 года обвиняемый заманил семилетнего мальчика, ученика первого класса в машину и поехал с ним на берег озера Свакуль в Екатеринбурге. Как рассказали в свердловском СКР, целью похищения ребенка был выкуп. «Убийство малолетнего было совершено, по версии следствия, для того, чтобы скрыть факт похищения малолетнего»,— прокомментировали в СКР. Тело убитого ребенка он положил в мешок и сбросил в озеро. Обнаружили тело в мае того же года.

На начальном этапе преступление не раскрыли. В 2025 году был проведен комплекс дополнительных мероприятий. «Выйти на след фигуранта удалось, в том числе, благодаря возможностям современных экспертиз»,— рассказали в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу в 1992 году, за причинение тяжких телесных повреждений – в 1998, за побои – в 2013. «Инкриминируемое ему сейчас преступление – гораздо более тяжкое и предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы. Сыщики уголовного розыска продолжают оказывать содействие нашим коллегам из регионального СК России в выяснении всех деталей этого жестокого злодейства»,— прокомментировал полковник Горелых.