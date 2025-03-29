Главе СКР доложат о необеспечении ребенка-инвалида лекарством в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ситуации с необеспечением ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством в Саратове. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее жительница Саратова в обращении к господину Бастрыкину рассказала, что для поддержания здоровья ее 14-летнего сына, являющегося инвалидом, требуется бесперебойный прием различных лекарств. В октябре минувшего года суд вынес решение в пользу заявительницы, но ее сыну выдают медикаменты нерегулярно и в неподходящей дозировке. Матери приходится покупать лекарства за свой счет.

Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах проверочных мероприятий.

Павел Фролов