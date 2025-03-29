Фонд Яна Левина выпустил сувениры с «ярославскими словечками»

Фонд истории и краеведения имени Яна Левина выпустил брошюру-сувенир «Ярославские словечки», а также шоперы, магниты и открытки с местными диалектными словами. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в фонде.

Брошюра содержит около 200 слов из ярославских диалектов, приводится их значение и примеры употребления, некоторые слова объяснены более подробно.

«Мы решили обратиться к речевому богатству нашего края. В областном словаре содержится более 30 тысяч слов. Из них мы отобрали наиболее интересные, на наш взгляд. Таким образом турист сможет увезти из города и области частичку нашего ярославского диалекта. Ну и, конечно, мы поиграли со словечками, сделав к ним забавные рисунки-иллюстрации»,— рассказал «Ъ-Ярославль» директор фонда, автор-составитель брошюры Антон Голицын.

Часть вошедших в брошюру слов вышла из употребления, а часть активно используется ярославцами. По словам автора, сувениры могут быть интересны не только туристам, но и самим ярославцам, так как отражают любовь к родному краю. Рисунки для проекта выполнила дочь автора, художница Софья Голицына.

Презентация брошюры и проекта пройдет в Ярославской областной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова 31 марта в 18:30.

Алла Чижова