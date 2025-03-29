В начале апреля в Екатеринбурге потеплеет до +15, а затем пойдет ледяной дождь

В начале следующей недели в Екатеринбурге температура воздуха прогреется до +15°, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

30-31 марта в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер будет юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью составит -3°...+2°, днем +9°...+14°.

В уральской столице ночью будет 0°..+2°, днем +12°...14°, без существенных осадков.

1 апреля переменная облачность в области сохранится, но местами возможны небольшие дожди. Ветер западный, скорость 3-8 м/с. Ночью температура опустится до -2° и поднимется до +3°, а днем — от 10°C до 15°. В Екатеринбурге ожидается преимущественно без осадков: ночью +3°, днем 13-15°.

С 2 по 3 апреля ожидается, что южный циклон будет выходить через Поволжье на Урал. В конце недели местами на севере и западе области возможен ледяной дождь и мокрый снег, похолодает.