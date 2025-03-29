В Татарстане на модернизацию учреждений культуры выделят более 370 млн рублей

В Татарстане в рамках национального проекта «Семья» выделят более 370 млн руб. для модернизации учреждений культуры. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Минкульт республики.

До конца 2025 года в республике планируют провести капитальный ремонт двух библиотек в Мамадышском районе и одной в Казани на улице Побежимова. В Арском, Бугульминском и Кукморском районах планируют открыть четыре модельные муниципальные библиотеки.

Также запланирована модернизация культурно-досуговых учреждений в Мамадышском и Кукморском районах. В Высокогорском районе капитально отремонтируют филиал Детской школы искусств имени Салиха Сайдашева, здание конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморе и Театр юного зрителя в селе Вахитово.

Техническое оснащение получат Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник, Краеведческий музей Кукморского района, Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова.

Влас Северин