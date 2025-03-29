ФАС отменила итоги аукциона на ремонт дорог в Ессентуках

В Ессентуках ремонт дорог задерживается из-за действий администрации города. В связи с этим антимонопольный орган выдал предписание отменить протоколы подведения итогов и внести изменения в документацию закупки, сообщили в Ставропольском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

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Установлено, что управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) нарушило законодательство при проведении госзакупки.

Расследование показало, что характеристики в извещении о закупке и инструкции по ее проведению противоречат друг другу. Это создает неясности для участников процесса, вводя их в заблуждение. Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной.

Нарушители могут быть привлечены к штрафам.

Тат Гаспарян