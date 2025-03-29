В Пятигорске умер тренер по легкой атлетике Александр Классовский

В Пятигорске после продолжительной болезни умер тренер по легкой атлетике Александр Классовский. Ему было 66 лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска

Александр Классовский, также возглавлявший спортивную школу олимпийского резерва № 1, воспитал множество победителей краевых и всероссийских соревнований. В сообщении отмечается, что он останется в памяти как добрый и отзывчивый человек, поддерживавший своих воспитанников.

Власти курорта выразили соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Александром Классовским состоится 30 марта в 10:45 по адресу: Бештаугорское шоссе 7, корпус 3.

Тат Гаспарян