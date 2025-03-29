В Оренбуржье сезон весенней охоты откроется в апреле

По всей Оренбургской области охота на селезней уток с использованием подсадной или манной уток разрешена с 10 апреля по 10 мая. На боровую дичь — вальдшнепа или тетерева — с 19 по 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В южной зоне Оренбуржья охота на селезней уток и гусей начнется 5 апреля и продлится до 14 апреля. В северной зоне — с 12 по 21 апреля. В охоте на селезней уток с использованием одной живой подсадной, манной утки могут участвовать не более двух человек.

Охотничьи билеты, разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий выдает министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

Руфия Кутляева