На Сочи приходится 13,5% запросов на организацию корпоративных мероприятий

Сочи, если не считать Москвы и Санкт-Петербурга, остается лидером среди российских направлений для выездных корпоративных мероприятий, на его долю приходится 13,5% запросов. Однако курорт может потерять позиции – для выездных деловых и корпоративных мероприятий стали предпочитать Карелию, Байкал и Мурманск, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следом за Сочи по запросам на такие мероприятия сейчас идут Алтай (8,6%), затем Карелия (6%). В топ-5 также вошли Казань и Самара — по 5,3%. В 4,8% случаев организаторы делового туризма выбирают Калининград.

Среди популярных направлений для групповых авиаперелетов аналитики сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» отмечают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург.

Средняя стоимость перелета в Москву в первом квартале 2025 года составила 8,8 тыс. руб. в одну сторону, в Санкт-Петербург — 7,8 тыс., в Сочи — 10,3 тыс. Полет в Минеральные Воды обходится в 9,6 тыс. руб., в Екатеринбург — 9,1 тыс.

Вячеслав Рыжков