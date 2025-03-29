У замглавы администрации Тольятти Юлии Банновой прошли обыски

Вчера поздно вечером в администрации Тольятти прошли обыски, связанные с деятельностью заместителя главы городского округа по социальным вопросам Юлии Банновой. Об этом «Ъ-Волга» сообщил высокопоставленный источник в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

Госпожа Баннова с 2012 по 2017 год работала главным редактором редакции телевещания ООО «Лада-Медиа» С 2017 года заняла должность заместитель главы городского округа по социальным вопросам. Эксперты связывают ее стремительный карьерный взлет с близостью с бывшим мэром Тольятти Сергеем Анташевым и с ее мужем Павлом Банновым, который был назначен руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта в октябре 2012 года.

Семья Банновых не раз попадала в поле зрения прокуратуры.

Так, в 2014 году прокуратура требовала увольнения господина Баннова за предоставление заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2019 году в отношении Баннова было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств. Он внес в перечень ремонтируемых за счет субсидии объектов подъезды к своему департаменту, отделу организации муниципальных торгов мэрии и городской думе. На суде прокурор запрашивал для Баннова три года лишения свободы, но по решению судьи чиновник отделался штрафом в 250 тыс. руб.

17 июля 2024 года силовики задержали главу департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова. Вскоре выяснилось, что он подозревается в превышении должностных полномочий при проведении конкурса на ремонт дорог. Чиновник был арестован и уволен из горадминистрации.

Супругу Баннова прокуратура требовала отстранить от должности в 2017 году по причине ее незаконного назначения — чиновница не соответствовала квалификационным требованиям. Большую часть жизни посвятила журналистике, а опыта работы на муниципальной службе не имела. Но Сергею Анташеву тогда удалось отстоять свою протеже.

Что вменяется на этот раз госпоже Банновой, в подчинении у которой находились департаменты образования, культуры и социального обеспечения, а также управление физической культуры — пока неизвестно. Силовики от комментариев воздерживаются.

«Все это произошло очень быстро, как снег на голову. Мы должны во всем разобраться. Никаких комментариев от нас до понедельника не будет»,— заявил источник в горадминистрации.

В настоящий момент фото чиновницы продолжает находиться на сайте горадминистрации.

Алексей Алексеев