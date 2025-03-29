Житель Новороссийска погиб во время пожара

В селе под Новороссийском мужчина погиб при пожаре, предварительной причиной которого стало короткое замыкание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Возгорание произошло 27 марта в селе Южная Озереевка на улице Мира. Соседи, заметив огонь, вызвали экстренные службы. По прибытии пожарные установили, что загорелся частный дом, площадь пожара составила 100 кв. м.

Для ликвидации огня привлекли 15 человек и четыре единицы техники. После тушения в доме обнаружили тело 47-летнего владельца.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Вячеслав Рыжков