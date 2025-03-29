Глава СК России запросил доклад по делу о нападении собак на жителей Оренбуржья

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении безнадзорных собак на жителей Оренбургской области. Об этом сообщает СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации СК РФ, в СМИ сообщается о нападении на ребенка безнадзорной собаки в Орске. Животное укусило ребенка за лицо, потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Следственные органы СК России по Оренбургской области возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ из-за нападения безнадзорных собак на жителей региона. В ходе расследования дела также будет дана оценка сведениям, распространенных в СМИ.

Руфия Кутляева