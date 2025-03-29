На складе в Челябинске нашли 7 тыс. упаковок поддельной жидкости для вейпов

Представители Росалкогольтабакконтроля совместно с полицией и налоговой службой Челябинской области провели операцию по борьбе с незаконным оборотом никотинсодержащей продукции в Челябинске, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки на улице Парашютная обнаружили жидкость для электронных сигарет без маркировки и с поддельными кодами ДАТА-матрикс. Изъяли 6898 упаковок никотинсодержащей жидкости, 7055 электронных систем доставки никотина и поддельные коды ДАТА-матрикс.