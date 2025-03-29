«Металлург» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3

Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» со счетом 2:3 в овертайме во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

В основное время команды сыграли вничью 1:1. В первом периоде забил Игорь Гераськин (03:50), а во втором — Трой Джозефс (23:33). Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин открыл счет за гостей, забросив шайбу в начале первого периода (09:08), а Рид Буше удвоил преимущество омичей во втором периоде (32:39).

В дополнительное время решающую шайбу забросил Владимир Ткачев на 73-й минуте. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 30 марта в Омске.