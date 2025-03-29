С начала 2025 года стоимость частных домов в Татарстане увеличилась на 1,4%, до 8,57 млн руб. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года в Татарстане цены на частные дома выросли на 1,4%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С начала года в Татарстане цены на частные дома выросли на 1,4%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем по России дома подорожали на 2,2% за три месяца. В Республике Коми рост составил 18,4%, до 4,8 млн руб., а в Камчатском крае — 13,5%, до 9,5 млн руб. Также значительный рост зафиксирован в Еврейской автономной области (12,1%, до 3,6 млн руб.), Республике Мордовия (+11,4%, до 3,8 млн руб.) и Марий Эл (+9,6%, до 6,3 млн руб.).

В то же время цены на частные дома снизились в некоторых регионах. В Московской области они упали на 4,1%, до 18,4 млн руб., а в Краснодарском крае — на 3,9%, до 11,9 млн руб. Также наблюдалось снижение цен в Чукотском автономном округе (—3%, до 5,3 млн руб.) и Кабардино-Балкарии (—2,7%, до 8,2 млн руб.).

Влас Северин